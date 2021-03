Evade i domiciliari e vìola le norme anti-Covid, arrestato a Siracusa

Evade gli arresti domiciliari e vìola le norme anti-Covid: è stato arrestato dalla polizia Claudio Violante, 59 anni, di Siracusa.

L’uomo è stato segnalato all'autorità amministrativa competente perchè trovato in possesso di sostanze stupefacenti e, contestualmente, sanzionato per la violazione alle normative anticovid.

Inoltre, gli agenti sono intervenuti in piazza Cappuccini per la segnalazione di molestie sessuali nei confronti di una giovane di vent’anni ad opera di un siracusano, di 56 anni, che è stato fermato e denunciato per molestie sessuali.

