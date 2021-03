Siracusa: bloccati e denunciati pusher, sequestrata la droga

Retata antidroga ieri sera in via Italia 103, a Siracusa. Prima, agenti delle volanti hanno trovato e sequestrato una dose di cocaina in via Immordini e poi, nei pressi di una palazzina di via Italia 103, sono stati bloccati e denunciati alcuni pusher. È stata trovata e sequestrata una dose di hashish, probabilmente abbandonata poco prima dell’arrivo della Volante.

Inoltre, durante i controlli di soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, i poliziotti hanno denunciato un siracusano di 42 anni che, dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico, era evaso dagli arresti domiciliari e un altro uomo di 39 anni, per inosservanza alle limitazioni cui è destinatario. Quest’ultimo è stato sanzionato, anche, per aver violato la normativa anti covid.

