Controlli anti-Covid nel comprensorio di Augusta, 23 sanzioni per 9 mila euro in totale

Sono 23 le sanzioni per un importo totae di oltre 9 mila euro in seguito ai controlli per il rispetto delle norme anti-Covid effettuati dai carabinieri della compagnia di Augusta. Sono stati controllati bar ed attività di somministrazione e 393 persone. I 23 sanzionati non rispettavano i vari divieti in vigore: di spostamento dal territorio comunale di residenza in assenza di comprovate esigenze, di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo; di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; o perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale.

Nel corso dei controlli sono stati anche contestate violazioni del codice della strada come mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida con telefono cellulare, guida di ciclomotore senza casco, mancata copertura assicurativa, mancata revisione del veicolo.

Un uomo è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa perché aveva sull'auto una targa diversa rispetto a quella assegnata al mezzo. Sono stati ritirati 4 documenti di circolazione e sottratti complessivamente oltre 30 punti dalle patenti di guida.

© Riproduzione riservata