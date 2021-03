Mafia a Siracusa, ordine di carcerazione per la pusher del clan

Agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito tre ordini di carcerazione, emessi dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Uno dei provvedimento riguarda Salvatrice Stelo, 43 anni, condannata per reati inerenti gli stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso; deve scontare 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.

Stessa misura per i siracusani Gaetano Urso, di 43 anni, condannato per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, e gia' agli arresti domiciliari, che deve scontare 11 anni, 6 mesi e 15 giorni; nonche' Salvatore Cannata, 38 anni, condannato a 7 anni e 8 mesi per stupefacenti.

