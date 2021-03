Mafia, sequestrati beni per 3 milioni di euro ad un esponente del clan a Noto

Beni per tre milioni di euro sono stati sequestrati a Noto a Domenico Waldker Albergo - considerato il referente del clan Trigila operante in provincia di Siracusa. Si tratta di attività commerciali, beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili all'esponente del clan mafioso.

Domenico Waldker Albergo è stato già condannato ed è destinatario di misure di prevenzione relative alle sue attività commerciali. In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che Albergo, poichè gravato da numerosi precedenti penali e con la finalità di eludere la normativa in materia di prevenzione antimafia ha intestato a familiari e conviventi diverse attività commerciali e beni immobili, acquisiti nel tempo in modo sproporzionato rispetto al profilo reddituale.

Il tribunale di Siracusa ha sequestrato 4 esercizi commerciali attivi nel settore dei bar e della ristorazione, tutti avente sede a Noto, 3 fabbricati, un appezzamento di terreno, disponibilità finanziarie, per un valore di circa 3 milioni di euro.

