Armi e droga in un vano blindato, sequestro della polizia a Siracusa

Cancelli di ferro e porte blindate a difesa di armi e droga sono stati divelti per permettere ad agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa di fare irruzione in un vano condominiale in via Bartolomeo Cannizzo, zona nord di Siracusa.

All'interno di un frigorifero, 250 dosi di cocaina per un peso di 177 grammi, 300 dosi di hashish per 200 grammi, 370 dosi di marijuana per 200 grammi. Sul pavimento, avvolto da uno strofinaccio, un beauty case contenente una pistola semiautomatica, "Pietro Beretta", calibro 6.35, comprensiva di caricatore rifornito con 3 cartucce, dello stesso calibro, una pistola semiautomatica, marca "Bernardelli", con matricola abrasa, calibro 7.65, con cartuccia camerata, comprensiva di 2 caricatori, di cui uno rifornito con 4 cartucce, 21 cartucce calibro 7.65, 5 bustine di plastica contenenti componenti meccanici di pistole semiautomatiche.

