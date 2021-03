Aumento dei contagi da coronavirus ad Augusta, scuole chiuse per 14 giorni

Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ha emanato un'ordinanza per chiudere da domani e per 14 giorni le scuole della città di ogni ordine e grado, divieto di assembramento su strade e piazze. Sono più di 10 le classi in quarantena, mentre il dato dei positivi sale ancora a 123 contagiati, con oltre 200 persone in isolamento fiduciario.

"La situazione sanitaria non migliora ed anzi peggiora - ha detto il primo cittadino -. Non riesco a sopportare le foto sui social, gruppi di persone abbracciate senza mascherine, feste nelle campagne, nelle abitazioni. Diversi hanno superato il limite del buon senso e del rispetto nei confronti di tutti, anche di chi sta subendo una crisi economica e lavorativa".

