Cassaro, giro di acquisti online con carte di credito intestate ad altri

Copiano i dati della carta di credito di un ignaro cittadino e fanno acquisti online per un importo superiore ai mille euro. E' quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Cassaro.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima che segnalava diversi acquisti a sue spese e con i dati della sua carta di credito, ma a sua insaputa. L'uomo non riusciva a spiegarsi il perchè, visto che non aveva subìto alcun furto.

"In realtà per effettuare acquisti on line è sufficiente essere in possesso dei soli dati riportati sulla carta e pertanto basta perdere di vista per un attimo la propria carta per consentire a terzi di fotografarla o trascriverne i dati per i successivi acquisti on line", spiegano i carabinieri. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso dell'ignaro cittadino. I militari hanno scoperto e denunciato all'autorità giudiziaria alcune persone vicine alla vittima.

