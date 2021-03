Siracusa, approfittano dell'assenza della proprietaria e adibiscono una casa a deposito di droga

Blitz antidroga in un immobile in via Algeri a Siracusa. Gli agenti della Squadra Mobile della questura, insieme al personale dei Cinofili di Catania, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione sequestrando 8 grammi di cocaina e 2,50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

L’appartamento, oggetto della perquisizione, era di proprietà di una signora, da tempo ricoverata in ospedale, e gli agenti operanti sono stati insospettiti dalla circostanza che la porta d’ingresso della casa era stranamente scardinata. Ignoti , approfittando dell’assenza della proprietaria, hanno utilizzato l’immobile come un deposito per la droga.

Inoltre, agenti delle Volanti, durante un controllo operato su strada, nei pressi di Via Immordini, hanno arrestato Dylan Conselmo, siracusano di 26 anni, trovato in possesso di 34 dosi di cocaina e 100 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Infine, sempre gli agenti delle Volanti, nel corso dello stesso servizio, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane di 24 anni, sorpreso, in via Santi Amato, a far uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli effettuati a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, è stato anche denunciato un siracusano che, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari, è stato sorpreso a parlare con persone estranee al contesto familiare.

© Riproduzione riservata