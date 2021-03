Oltre 1 chilo e mezzo di droga nascosto in balcone, arrestato a Carlentini

I carabinieri di Carlentini, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 31 anni, Antonino Vecchio, perché trovato in possesso di oltre un chilo e mezzo di marijuana.

Dopo dettagliate indagini, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già ai domiciliari per furto. Dentro un armadio posto sul balcone dell’appartamento hanno trovato un sacchetto di plastica, di quelli usati per la spazzatura, con 1,6 kg di marijuana, già esiccata e triturata, pronta per essere suddivisa in dosi e immessa nel mercato clandestino, dove avrebbe fruttato circa 20 mila euro. L’uomo aveva inoltre già preparato altre due confezioni della stessa sostanza, per un peso totale di 20 grammi, custodite in altrettante buste di plastica sigillate.

L'uomo aveva anche installato un sistema di videosorveglianza (sequestrato assieme alla droga dai carabinieri), per intercettare in anticipo l'arrivo di forze dell'ordine.

Vecchio è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa-Cavadonna come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.

