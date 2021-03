Militare deceduto dopo la dose di AstraZeneca, 10 indagati a Siracusa. A Catania inchiesta per un agente morto

Due morti sospette. Due servitori dello Stato, un sottufficiale della Marina e un poliziotto, deceduti dopo essersi sottoposti al vaccino Astrazeneca. Due casi simili sui quali la procura di Siracusa e Catania hanno aperto due inchieste. E nella vicenda siracusana ci sono già dieci persone iscritte nel registro degli indagati.

Le due vittime sono un militare in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco: morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione; e Davide Villa, 50 anni, agente della squadra mobile di Catania, deceduto 12 giorni fa dopo l'inoculazione del vaccino.

Il sequestro del lotto di vaccino Astrazeneca

Proprio in seguito alla morte di Paternò, l'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, anche se al momento non è stato stabilito un legame certo tra la somministrazione del vaccino e quelli che vengono definiti "eventi avversi gravi".

La morte del militare di Augusta e l'inchiesta

Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina militare ad Augusta, morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione.

Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino dello stesso lotto di cui oggi l’Aifa ha chiesto il sequestro. Il procuratore capo Sabrina Gambino ha iscritto tutta la catena di distribuzione del vaccino dalla società Astrazeneca che lo produce, fino al personale sanitario dell’ospedale militare che si è occupato dell’inoculazione. L'accusa per tutti è di omicidio colposo.

L'inchiesta di Catania

Intanto la Procura di Catania ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e ipotizzando anche in questo caso il reato di omicidio colposo, sulla morte dell'agente catanese di 50 anni, Davide Villa. Al poliziotto era stata somministrata una dose proveniente dallo stesso lotto di cui l'Aifa ha deciso adesso di emettere un divieto di utilizzo.

Astrazeneca, migliaia di fiale in tutta Europa: "Nessun allarmismo"

Le fiale del lotto ABV2856 distribuite in Italia e nel resto d'Europa e che ora devono essere ritirate sono migliaia. Una circostanza che rende ancora più complicato il lavoro dei magistrati e rischia di scatenare il caos fra la popolazione e minare le certezze sul sottoporsi al vaccino.

"Stiamo indagando ma purtroppo non è facile visti i numerosi soggetti coinvolti - dice il procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino -. Non dobbiamo creare allarmismo ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica".

