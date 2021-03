Morto militare corleonese che aveva ricevuto la dose del vaccino Covid: inchiesta a Siracusa

Un militare in servizio ad Augusta, Stefano Paternò, di 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco, è morto ieri notte per arresto cardiaco nella sua abitazione dopo che nelle ore precedenti si era sottoposto al vaccino anti-Covid. Sulla vicenda la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso.

"Non ci sono evidenze - dice il procuratore Sabrina Gambino - che il decesso sia legato alla somministrazione del vaccino, al momento non risulta alcuna correlazione. Avvieremo gli accertamenti sul caso e sarà l’autopsia a stabilire quali sono state le cause della morte".

