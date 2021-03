Corse clandestine di cavalli a Noto, sanzionati i proprietari degli animali

Blitz contro le corse clandestine di cavalli, ieri, da parte degli agenti del Commissariato di polizia di Noto, coadiuvati dal personale medico dell’Asp, in una stalla in località Coffitella. All'interno, in tre differenti ricoveri, c'erano tre equini: un cavallo dal mantello baio – di sesso femminile, chiamata “Gatta nera”, un cavallo baio - maschio ed un cavallo sauro maschio chiamato “King Nelson”. Sono stati sottoposti a prelievi ematici alla ricerca di probabili sostanze dopanti.

Da accertamenti svolti in banca dati, è emerso che i proprietari, tutti riconducibili alla consorteria mafiosa dei Pinnintula (Trigila), non risultavano censiti, ovvero non erano dotati di codice aziendale per la regolare detenzione dei cavalli.

Nel corso della perquisizione, operata d’iniziativa dal personale di Polizia, sono stati trovati, all’interno di un armadietto, 9 flaconi di farmaci che venivano prelevati dagli operatori sanitari per essere sottoposti ai dovuti accertamenti di laboratorio.

Si è proceduto, infine, alla contestazione delle violazioni riscontrate per la mancanza del codice di registrazione aziendale per il possesso, la detenzione e l’allevamento degli equini, per un ammontare complessivo di oltre 9 mila euro.

© Riproduzione riservata