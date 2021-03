Trovati in giro ad Augusta senza mascherine e durante il coprifuoco: tre multati

Continuano senza sosta i controlli anti-Covid dei carabinieri di Augusta anche in "zona gialla". Tre persone sono state sanzionate perchè trovate in giro dopo le 22, dunque violando il coprifuoco imposto dalle 22 alle 5, e per giunta senza mascherine.

I tre sono stati multati con una sanzione che, in totale, ammonta a 1200 euro.

Nello specifico, sono state controllate alcune decine di bar ed attività di ristorazione, con obbligo di chiusura alle ore 18, e 213 soggetti.

Nell'ambito degli stessi controlli, i carabinieri hanno controllato, su strada, 305 persone e 231 veicoli contestando diverse violazioni al codice della Strada, tra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, la mancanza di copertura assicurativa, guida di veicolo senza revisione o senza patente.

In quest'ultimo caso, il trasgressore è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché sorpreso, per la seconda volta in due anni, alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 4000 euro, sono stati ritirati 4 libretti di circolazione e sottratti complessivamente 30 punti dalle patenti di guida.

