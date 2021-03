La Sea Watch 3 nel pomeriggio ad Augusta: a bordo 363 migranti

La Sea Watch 3 è in rotta verso Augusta - porto assegnatole dalle autorità italiane - dove arriverà questo pomeriggio. "Dopo un viaggio lungo e pericoloso - spiega la ong tedesca - le 363 persone che abbiamo soccorso potranno finalmente sbarcare in un porto sicuro assegnatoci dalle autorità italiane".

La nave della Ong è già in navigazione verso la cittadina del siracusano dove dovrebbe arrivare intorno alle 17. Un terzo dei migranti soccorsi sono minori e a bordo ci sono anche donne in stato di gravidanza. Allertati i soccorsi e il personale dell'Asp che dovrà effettuare i tamponi su tutti i migranti prima dello sbarco e del trasferimento sulla nave quarantena. "Dopo un viaggio lungo e pericoloso - scrive su Twitter la Ong tedesca - le 363 persone che abbiamo soccorso potranno finalmente sbarcare in un porto sicuro assegnatoci dalle autorità italiane".

