Siracusa, in giro con un coltello nell'auto: anziano denunciato

In giro con un coltello a serramanico nell'auto. Fermato dai carabinieri di Siracusa in un posto di blocco, un anziano di 71 anni. M.S., è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.

Il 71enne è stato fermato nella prima serata di ieri mentre era a bordo della sua auto. A insospettire i militari il suo atteggiamento nervoso ed effettuando una perquisizione, nel vano portaoggetti è stato trovato un coltello con lama di sette centimetri, immediatamente posto sotto sequestro.

Per questi motivi l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Siracusa.

© Riproduzione riservata