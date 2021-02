Asp Siracusa, 280 prime dosi di vaccino al giorno somministrate agli over80

Proseguono al ritmo di 280 prime dosi al giorno in provincia di Siracusa la vaccinazione anticovid agli over 80 e il completamento delle categorie prioritarie sia per la prima dose che per la seconda. Ieri sono state aperte le prenotazioni sulla piattaforma ministeriale e stamattina è iniziata in provincia di Siracusa la somministrazione del vaccino Astrazeneca al personale scolastico docente e non docente under 55 delle scuole statali.

«Abbiamo messo in moto, non senza difficoltà, una complessa e articolata macchina organizzativa senza precedenti- dicono il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e il direttore sanitario Salvatore Madonia - con il reperimento di centinaia di unità di personale dei vari profili sanitari, medici, infermieri, psicologici, amministrativi ed informatici appositamente formato, l’incremento delle Usca e l’allestimento di squadre operative e strutture adatte allo scopo, in grado di potere far fronte sia alle attività di contact tracing nella popolazione e di screening con l’esecuzione dei tamponi, tra l'altro, nelle scuole e nei quattro drive in permanenti della provincia, che alla somministrazione del vaccino partendo dalle categorie previste per arrivare all’intera popolazione, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini e nel rigoroso rispetto del piano programmatico ministeriale e regionale».

Saranno attivate numerose postazioni vaccinali sul territorio, a seconda delle esigenze, e si stanno approntando in tutti i comuni della provincia, negli ospedali di Siracusa, Avola, Lentini e Augusta, dove sono impegnate dal 20 febbraio scorso sette postazioni per le categorie protette come gli ultra ottantenni, nelle strutture sanitarie territoriali e nelle diverse sedi ritenute idonee.

«La Protezione civile - aggiungono - ha in corso l’allestimento dell’Urban Center in via Malta, a Siracusa, individuato dall’assessorato regionale della Salute, grazie all’intesa con il Comune, tra i nove centri vaccinali hub della Sicilia con 24 postazioni pronte dalla prossima settimana».

