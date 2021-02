Chiede passaggio a un automobilista e poi lo deruba, denunciato a Siracusa

Furto con strappo a Siracusa, denunciato un 29enne di Avola. I carabinieri della Stazione di Siracusa Principale, coadiuvati dai militari della Sezione Radiomobile di Siracusa e di Augusta, hanno denunciato in stato di libertà S.C., avolese di nascita e augustano d’adozione, accusato di aver derubato un cittadino srilankese.

La vittima ha denunciato il furto del proprio borsello al 112 dopo che il 29enne, a cui aveva dato un passaggio in stazione, gli aveva portato via lo zaino approfittando di un momento di distrazione. All'interno 2.000 euro in contanti destinati alla famiglia d’origine ancora residente nello Sri Lanka, oltre che una catenina d’oro.

Il ladro si è dato alla fuga ma i carabinieri si sono messi alle ricerche dell’uomo che hanno rintracciato in un albergo di Augusta, presso il quale aveva prenotato una camera, trovandolo ancora in possesso di tutti gli effetti personali e del denaro sottratti alla vittima del furto.

Il 29enne è stato condotto presso gli uffici della Compagnia carabinieri di Siracusa e denunciato per furto con strappo alla competente Autorità Giudiziaria, mentre il denaro contante e gli effetti personali sono stati prontamente restituiti all’avente diritto.

