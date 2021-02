Siracusa, nasconde in casa 10 chili di fuochi d'artificio: denunciato

Un 30enne siracusano, con precedenti per reati in materia di armi ed esplosivi, è stato denunciato perchè aveva in casa 10 chili di fuochi pirotecnici. I carabinieri, dopo indagini, ritenendo che l'uomo avesse in casa il materiale esplodente da mettere in vendita per coloro che volessero organizzare feste private, hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati oltre 10 kilogrammi di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici, privi di marchio di conformità CE ed etichettature di certificazione, detenuti dallo stesso senza autorizzazione.

Dopo il sequestro e la conseguente denuncia del soggetto, i carabinieri stanno ora effettuando approfonditi accertamenti al fine di poter ricostruire la filiera dell’approvvigionamento del materiale pirotecnico.

