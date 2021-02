Morta Lisetta Toscano a Siracusa, è stata una testimone della lacrimazione della Madonna

È morta Lisetta Toscano legatissima a Siracusa e a Ortigia, tra le prime a raccogliere le lacrime della Madonna nel giorno del miracolo di via degli Orti. Il suo fazzoletto intriso è custodito nel reliquiario del santuario. Ha fondato una casa famiglia.

Il sindaco, Francesco Italia, esprime "a nome personale, dell’Amministrazione e di tutti i siracusani, le più sentite condoglianze all’avvocato Corrado Piccione, e a tutta la famiglie, per la scomparsa dalla moglie, signora Lisetta Toscano".

Una donna, aggiunge il primo cittadino, molto conosciuta in città "perchè si è sempre distinta per la sua attenzione a favore delle persone povere o che vivevano situazioni di disagio, come fece con la casa famiglia da lei fondata molti anni fa. Un impegno disinteressato e sostenuto da una sincera e profonda fede cristiana che interpretava con l’apertura e la carità verso il prossimo per alleviarne le difficoltà".

© Riproduzione riservata