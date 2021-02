Priolo Gargallo, professionista della "truffa dello specchietto" finisce in carcere

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato a Priolo Gargallo Giuseppe Corrado Fiasché, 53 anni, pluripregiudicato. L’arrestato, rinchiuso nel carcere di Brucoli, deve scontare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione in carcere per una rapina commessa in Toscana e una truffa commessa a Messina.

L'uomo è noto per essere un vero professionista della cosiddetta “truffa dello specchietto”, ovvero di quell’abile raggiro posto in essere da chi, fingendo che il malcapitato di turno gli abbia danneggiato il veicolo urtandolo, pretende seduta stante somme di denaro a titolo di risarcimento. E quando non riusciva ad ottenere subito quanto preteso, faceva valere le sue ragioni mostrando un coltello a serramanico, come è avvenuto nel corso della rapina perpetrata in Toscana e che gli è valsa la condanna oggi in espiazione.

Fiaschè è il soggetto rimasto gravemente ferito nella sparatoria avvenuta fra caminanti in via Rosselli a Noto il 29 settembre 2020, a seguito della quale i Carabinieri del NORM della locale Compagnia fermarono e sottoposero successivamente a misure cautelari 6 persone, fra le quali il 53enne, che si trovava infatti agli arresti domiciliari. La sua cattura era stata peraltro rimandata proprio perchè era ricoverato in ospedale.

