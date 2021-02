Casa di riposo abusiva a Noto: scattano i sigilli

Una casa di riposo abusiva è stata scoperto a Noto e nei giorni scorsi è arrivata da parte della locale amministrazione comunale un provvedimento di chiusura.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Ragusa hanno controllato la struttura e durante le ispezioni i militari hanno accertato non solo che la casa di riposo era sprovvista di autorizzazione amministrativa, e che quindi non aveva alcun titolo per poter esercitare la propria attività, ma anche che la cucina, ovviamente priva di notifica all’autorità sanitaria, non aveva il piano di autocontrollo alimentare (il cosiddetto protocollo HACCP).

Alla struttura, oltre al provvedimento di chiusura che è stato formalmente emesso dallo sportello unico attività produttive del comune di Noto, sono state elevate dai Carabinieri del NAS sanzioni amministrative pari a complessivi euro 6.032.

I 5 anziani ospiti presenti, non potendo ulteriormente permanere nella casa di riposo, hanno fatto rientro presso i rispettivi nuclei familiari.

© Riproduzione riservata