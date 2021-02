Siracusa, crea una dispensa della droga nel bagno per spacciare in casa: arrestato

Spacciava droga in casa grazie a una "dispensa" per gli stupefacenti nascosta in bagno. I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato un giovane incensurato, V.M. di 22 anni, sorprendendolo mentre spacciava stupefacenti nella sua abitazione, pratica ormai molto diffusa tra i pusher soprattutto nel periodo attuale in cui le norme anti-Covid impediscono di circolare liberamente.

Molti sono stati infatti gli spacciatori arrestati di recente mentre vendevano stupefacenti addirittura in costanza di misura cautelare degli arresti domiciliari. In questo caso, dopo aver controllato gli acquirenti ed averli sorpresi in possesso delle dosi appena acquistate, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del giovane pusher ed hanno rinvenuto un’ingente quantità di diversi stupefacenti nascosta in un’intercapedine tra i tubi ed i mattoni di un bagno in ristrutturazione.

In complesso sono state rinvenute e sequestrate 72 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 40 grammi, e 36 dosi di hashish, per un peso complessivo di 19 grammi. Nel corso della perquisizione è stato trovato anche vario materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione, una ricetrasmittente e la canna di un fucile a canne mozze. Il denaro contante ritrovato, 200 euro circa, è stato sequestrato in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio.

