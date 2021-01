In 7 dentro un bar di Floridia ad aspettare le estrazioni del Lotto: multe per clienti e gestore

Sette persone sono state sorprese all’interno di un bar tabacchi a Floridia, nel Siracusano, mentre erano intente a consumare cibo e bevande ed ad attendere l'estrazione del «lotto alle dieci».

I carabinieri hanno sanzionato i sette gli avventori ed hanno comminato analoghe sanzioni anche al gestore procedendo contestualmente alla immediata chiusura dell’attività commerciale, in via provvisoria, per 5 giorni, alla quale seguiranno le ulteriori determinazioni prefettizie in termini di sanzioni accessorie (sospensione dell’attività fino a 30 giorni).

A Siracusa, 4 soggetti sono stati inoltre sorpresi mentre erano intenti a svolgere porta a porta attività di vendita di energia elettrica, con proposte di contratti commerciali. A Noto, 13 sanzioni elevate in poche ore ai cittadini che, prevalentemente a bordo di auto, transitavano per i centri storici e le principali arterie senza motivazioni rilevanti.

