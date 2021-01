Coronavirus a Siracusa: screening scolastico nei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla

Il Gruppo Covid del Dipartimento di Prevenzione medico dell’Asp di Siracusa, in accordo con i sindaci dei Comuni montani e i dirigenti scolastici, ha programmato due giornate dedicate alla esecuzione dei tamponi rapidi per la ricerca del Covid-19 agli alunni e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla, zona montana del Siracusano.

Il programma prevede l’allestimento di postazioni di drive in dalle 9,30 alle 13,30 sabato a Cassaro nell’area della Protezione civile in via Regina Margherita 112 e a Buscemi in via Don Luigi Sturzo; domenica a Ferla dove la postazione sarà allestita in via Montegrappa e di Buccheri sulla SP 12 Buccheri-Giarratana presso l’area attendamenti e container.

© Riproduzione riservata