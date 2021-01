Siracusa, controlli anti-Covid in bar e ristoranti: raffica di multe

Controlli serrati dei carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa per contrastare le violazioni alle restrizioni previste contro la diffusione del coronavirus. In totale sono state elevate multe per 8mila euro, la maggior parte delle quali per violazioni del coprifuoco e a bar e ristoranti per aver permesso ai clienti di consumare cibi o bevande all’interno del locale, violando l'obbligo del solo asporto. Per una delle attività è stata anche imposta la chiusura per 5 giorni

Nell’ambito degli stessi controlli, sono state denunciate tre persone. Un 41enne, A.C., perché sorpreso a spacciare; un 21enne per aver evaso gli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati di droga. Infine, denunciato anche un 52enne, B.M., perchè sorpreso alla guida dell'auto senza patente.

© Riproduzione riservata