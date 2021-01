Positivo al Coronavirus ma in strada a passeggiare, denunciato a Lentini

I carabinieri di Lentini, nel Siracusano, hanno sorpreso un trentenne che, benché positivo al Covid-19 e per questo obbligato a permanere in isolamento nella sua abitazione, stava tranquillamente passeggiando in strada. I militari dell'Arma lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria.

Qualche giorno fa una donna di Mussomeli, positiva al test rapido, era stata invitata dal medico a tornare a casa per osservare la quarantena. La donna però, prima di rientrare nella sua abitazione, ha fatto tappa al supermercato per fare la spesa. Scoperta, è stata denunciata per violazione dell’obbligo di isolamento domiciliare e sanzionata.

