Arrestato tre volte in un giorno, pregiudicato di Floridia va in carcere

Arrestato tre volte in un solo giorno un 50enne di Floridia, in provincia di Siracusa. Il pregiudicato, rinchiuso in carcere, in mattinata si era presentato al Comune per pretendere dal sindaco un impiego fisso. All’ovvio rifiuto, ha aggredito verbalmente il primo cittadino e un impiegato comunale, poi si è scagliato con rabbia e violenza contro i carabinieri, subito intervenuti, ferendone lievemente uno.

L’uomo, una volta ammanettato, è stato posto agli arresti domiciliari per violenza, resistenza, lesioni, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Poche ore dopo, i militari della Tenenza di Floridia lo hanno rintracciato in pieno centro e sorpreso mentre spacciava sostanza stupefacente: addosso aveva nove dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi.

E’ stato così nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, questa volta anche per i reati di evasione e spaccio. Ma è evaso ancora una volta per fare una passeggiata in centro, dove è stato sorpreso dai carabinieri impegnati in un posto di controllo. Arrestato per la terza volta in poche ore, è statocondotto nel carcere Cavadonna, a Siracusa.

