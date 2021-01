Aereo ultraleggero precipita a Siracusa, feriti i due passeggeri a bordo

Un aereo ultraleggero è precipitato in prossimità della pista di atterraggio dell’avioclub di Siracusa in contrada Rinaura, alla periferia sud di Siracusa. Due le persone che si trovavano a bordo del velivolo e che sono stati soccorse e trasferite al pronto soccorso dell’ospedale.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa, avvertiti da numerose chiamate di emergenza, che hanno messo in sicurezza l’ultraleggero. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause dell’incidente: si sta lavorando per scoprire se si è trattato di un guasto meccanico o di un errore del pilota.

