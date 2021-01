Lentini, fa un incidente e nell'auto vengono trovati 200 chili di botti di Capodanno

Fa un incidente e nella sua auto vengono trovati e sequestrati ben 200 chili di botti di Capodanno, che il conducente, un uomo pregiudicato di 49 anni, stava evidentemente trasportando. E' accaduto ieri pomeriggio nel Siracusano.

A intervenire per la segnalazione di un incidente all'uscita della galleria "Filippella" sull'autostrada A01, in direzione di Siracusa, gli agenti del Distaccamento di Lentini.

Il 49enne è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato al vicino ospedale di Lentini e poi a quello di Siracusa.

Durante i primi rilievi, gli agenti si sono accorti che all’interno dell’auto c'erano alcune scatole di materiale pirotecnico, per un peso complessivo di 191 chili e 500 grammi.

Su indicazione del pubblico ministero, il materiale è stato posto sotto sequestro e trasportato in luogo sicuro, per la successiva distruzione, a cura del Nucleo Artificieri della Questura di Catania.

Il 49enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente ed è scattato il ritiro della patente.

