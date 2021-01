Abusava della ex moglie, arrestato a Siracusa: deve scontare 4 anni in carcere

Violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto un 47enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura di Siracusa, perchè deve scontare 4 anni, 5 mesi e 11 giorni.

I fatti risalgono al 2016, quando l’uomo, già noto per reati contro il patrimonio e la persona, era stato in arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della provincia di Catania perchè aveva abusato di una donna cui era legato da una relazione sentimentale e con la quale aveva avuto un figlio.

Gli era stata anche notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima emessa dal Tribunale di Catania. L’uomo è stato condotto nel carcere catanese Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata