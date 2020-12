Paura sull'autostrada Catania-Siracusa, per un incidente autonomo avvenuto al km 14,300, in direzione del capoluogo aretuseo. A destare preoccupazione il carico di petardi sull'auto coinvolta.

Per questo motivo, l'Anas ha ritenuto necessario, in via cautelativa, bloccare il traffico per alcune ore, facendo deviare i mezzi allo svincolo di Lentini. La situazione è rientrata poco dopo l'arrivo di una squadra di vigili del fuoco.

