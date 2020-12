Aveva 7 dosi di cocaina, denunciato un 27enne a Priolo Gargallo

Un 27enne denunciato per droga e numerose sanzioni elevate per violazioni delle norme anti-Covid. E' questo il risultato dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Siracusa per verificare il rispetto delle disposizioni del Decreto Natale.

Nei controlli sono state impiegate numerose pattuglie che hanno monitorato tutto il capoluogo. Verifiche su oltre un centinaio di persone e circa 90 veicoli.

Oltre a svariate infrazioni al codice della strada rilevate, quali la mancanza di copertura assicurativa o l’uso del cellulare alla guida, i militari, a Priolo Gargallo, hanno stato denunciato un ventisettenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi.

Sono stati anche segnalati otto assuntori di droga trovati in possesso di una modica quantità di droga per uso personale, quali marijuana, cocaina e hashish.

Numerose anche le sanzioni elevate per la violazione delle misure anti-Covid: dodici sono state le sanzioni amministrative per l’inosservanza della normativa attualmente in vigore, si tratta di persone sorprese a circolare per il capoluogo senza valido motivo.

