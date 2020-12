Spaccio di cocaina, marijuana e hashish: due arresti a Siracusa

Spaccio di marijuana, cocaina e hashish: con questa accusa due persone sono state arrestate a Siracusa dalla polizia in una attività coordinata dalla Procura. Si tratta di Antonio Aggraziato, 21 anni e Attilio Scattamagna di 36.

Aggraziato è stato colto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana, hashish e denaro frutto dell’attività di spaccio. Scattamagna è stato colto anche lui in flagranza per spaccio di cocaina, marijuana, hashish, e denaro frutto della attività di spaccio.

Inoltre, i poliziotti, all’interno delle scale del condominio di via Italia, hanno sequestrato altro stupefacente, a carico di ignoti. I due presunti spacciatori sono finiti agli arresti domiciliari. I poliziotti hanno anche rimosso e sequestrato dei cancelli e portoni in metallo apposti abusivamente davanti ad alcuni accessi condominiali dei complessi di edilizia popolare di via Italia e via Santi Amato.

