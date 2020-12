Viveva di stenti a Solarino, i carabinieri lo aiutano ad avere il reddito di cittadinanza

Ottiene il reddito di cittadinanza grazie ai carabinieri che gli hanno compilato la richiesta e lo hanno successivamente accompagnato a incassare il primo contributo. Una storia che viene da Solarino dove da anni un uomo di 60 anni vive di stenti, vagando per il paese in cerca di cibo e di qualche soldo per comprare degli abiti.

L’unica fonte di reddito era il padre, la cui pensione gli consentiva di nutrirsi e di pagare le bollette ma dalla morte del genitore è sprofondato nel baratro della povertà.

A sfamarlo è solo il cibo messo a disposizione della chiesa del paese che provvede anche ad aiutare altre persone cadute in disgrazia.

La storia del sessantenne ha toccato il cuore dei carabinieri della stazione del piccolo Comune, a pochi chilometri da Siracusa, che hanno deciso di prendersi cura di lui e così lo hanno aiutato nella compilazione della richiesta per il reddito di cittadinanza. E prima di Natale, i militari lo hanno accompagnato ad incassare il primo contributo, utilizzato, in parte, per andare a fare compere al supermercato. "E' come se avessi vinto la lotteria - ha detto l’uomo quasi in lacrime - ringrazio questi amici carabinieri dal più profondo del cuore".

© Riproduzione riservata