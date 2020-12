Carcere di Augusta, agente aggredito a pugni finisce in ospedale

Nel carcere di Augusta un agente di Polizia Penitenziaria è stato aggredito ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia in un comunicato il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria SAPPE. "Un poliziotto è finito all'ospedale per un pugno in faccia da parte di un recluso che non accetta la rieducazione e il reinserimento nella società", denuncia il segretario provinciale SAPPE Salvatore Gagliani.

"Siamo vicini al collega finito in ospedale che ha avuto alcuni giorni di prognosi e cure, purtroppo la poca garanzia dello Stato il quale ci manda a mani nude ad affrontare ogni sorta di pericolo", aggiunge. Donato Capece e Calogero Navarra, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale SAPPE per la Sicilia del SAPPE, esprimono solidarietà e vicinanza al poliziotto ferito ad Augusta.

