Terremoto in Sicilia, a Siracusa lesioni in alcune palazzine popolari

Sopralluoghi in corso dei vigili del fuoco di Siracusa in alcuni edifici per via della forte scossa di terremoto avvertita ieri sera nella Sicilia sudorientale con epicentro nel Ragusano. Le ispezioni sono state già eseguite in alcune palazzine di Ortigia, il centro storico di Siracusa, che porta ancora, in alcune aree, i segni del sisma del 13 dicembre del 1990.

Non risultano qui danni agli edifici, molti dei quali ricostruiti grazie alla legge post terremoto. Invece, qualche danno è stato segnalato nelle palazzine di edilizia popolare ricavate in via Algeri, nel rione della Mazzarrona.

Diversi residenti, che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, hanno lamentato delle piccole lesioni sulle pareti e si attende nelle prossime ore la relazione dei pompieri.

