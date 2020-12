Casi positivi tra il personale: chiuse le sedi dell'Autorità portuale di Augusta e Catania

Le sedi di Augusta e Catania dell’Autorità portuale sono state chiuse dopo la diffusione del Covid19 tra il personale. Le persone entrate in contatto con i contagiati saranno sottoposte ai tamponi e contestualmente saranno avviate le verifiche per risalire all’origine del contagio.

«A seguito dell’attivazione dei protocolli sanitari individuali, come da disposizioni vigenti, è stata immediatamente disposta - spiega il dirigente Davide Romano - la chiusura temporanea delle sedi di Augusta e di Catania, al fine di sottoporre gli uffici ad adeguato processo di sanificazione. Si è provveduto ad invitare tutto il personale dipendente a sottoporsi al tampone, per il riscontro di eventuali ulteriori contagi. Si disporrà la normale riapertura degli uffici non appena sarà ultimata la sanificazione dei locali, in ragione dei quali sarà possibile garantire gli adeguati standard di sicurezza sanitaria per la fruizione dei medesimi e per il personale dipendente».

© Riproduzione riservata