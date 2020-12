Siracusa, due contagi da coronavirus tra dipendenti pubblici

Nuovi casi di coronavirus negli uffici pubblici di Siracusa: sono risultati positivi infatti un dipendente all'Ufficio anagrafe del Comune e uno al Libero Consorzio. Si aggiungono a quello già registrato all’ufficio Tributi.

Adesso tutti i colleghi dei due nuovi positivi sono stati sottoposti a tampone per verificare se altri colleghi sono stati contagiati, così come eventuali altre persone entrate in contatto.

Un caso positivo è stato riscontrato anche in una scuola, l'Istituto comprensivo Lombardo Radice.

