Tenta di estorcere soldi alla madre anziana, arrestato un uomo di Avola

Mette la casa a soqquadro e rompe i mobili, andando su tutte le furie: questo perché l'anziana madre non voleva dargli dei soldi. Per questo motivo un uomo di Avola, C.V., di 52 anni, è stato arrestato per tentata estorsione dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto.

L’uomo, che convive con la madre, aveva urgente bisogno di soldi, ma lei non aveva intenzione di darglieli, così dopo aver lungamente insistito, è passato alle vie di fatto dando in escandescenze e per intimorire la donna ha messo a soqquadro l’intera abitazione, sfasciandone i mobili ed inveendo contro l'anziana che h chiesto l’aiuto dei carabinieri.

I militari sono intervenuti presso l’abitazione dei due e l’uomo, per sfuggire al loro intervento, ha provato a rifugiarsi nel terrazzo. Dopo una breve colluttazione è stato arrestato e gli verrà contestato anche il reato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa, è stato successivamente condotto presso la casa circondariale di Siracusa.

