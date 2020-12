Droga nascosta in un barattolo di proteine, 34enne arrestato a Siracusa

Droga nascosta tra le proteine in polvere. E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Siracusa in casa di Emanuele Baiardo, 34 anni, con precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per l'uomo sono scattate le manette.

Durante la perquisizione in casa, i militari si sono insospettiti perchè hanno trovato del materiale tipicamente utilizzato per tagliare e confezionare la droga e un bilancino di precisione. Così dopo un'accurata ricerca, i carabinieri hanno trovato in mobile in camera da letto un barattolo di proteine in polvere, all’interno del quale erano nascosti 108 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish.

Baiardo è stato quindi tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e dopo le formalità è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

