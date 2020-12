Reati contro il patrimonio, arrestato un ventenne di Rosolini

Un ventenne è stato arrestato a Rosolini in seguito a una condanna per reati contro il patrimonio. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri su ordine emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania

N. Z., classe 2000, è stato condannato per reati commessi quando era ancora minorenne: divenuto maggiorenne, dovrà scontare la pena stabilita, cioè 11 mesi e 16 giorni di reclusione. Il Tribunale ha stabilito che il periodo di detenzione sarà scontato presso la sua residenza, in regime di arresti domiciliari.

I carabinieri pertanto, dopo averlo arrestato, espletate le formalità, hanno condotto il N.Z. nella sua abitazione.

