Accetta un passaggio da un polacco, 18enne muore in un incidente nel Siracusano

Tragico destino per Giovanni Lo Pilo, 18enne di Pedagaggi, frazione di Carlentini. Il giovane, aveva accettato un passaggio sull’auto di un uomo di 45 anni, originario della Polonia, residente a Francofonte, nel Siracusano, ma i due hanno avuto un incidente. La vettura è finita sul guard-rail della strada che collega Francofonte e Pedagaggi.

I due, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero conosciuti ieri sera, poi intorno alle 23,30 sarebbero saliti in macchina, una Alfa 147, nella disponibilità del polacco ma, per cause in via d'accertamento da parte dei carabinieri, il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Lo Pilo è morto dopo l'impatto, mentre il polacco è stato trasferito all’ospedale di Lentini. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e l’auto è stata posta sotto sequestro. Il giovane era studente dell’istituto superiore Vittorini di Carlentini.

© Riproduzione riservata