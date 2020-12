Più controlli ad Augusta in vista delle feste, 6 persone multate perchè in giro dopo le 22

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, rafforzati i controlli dei carabinieri per le strade di Augusta. Particolare attenzione è posta al rispetto delle norme anti-Covid. In tal senso, i militari hanno richiamato verbalmente diverse persone a prestare maggiore attenzione alla distanza interpersonale ed all’uso della mascherina. Sei persone sono stae trovate in giro di notte oltre l'orario consentito (le ore 22) e sono state sanzionate amministrativamente per un importo di circa 3mila euro.

Dall’inizio della settimana i carabinieri si sono in particolare concentrati sul centro cittadino e sui paesi limitrofi, controllando ben 297 persone ed un totale di 188 veicoli, riscontrando anche diverse violazioni al Codice della strada.

