Rapina a un distributore di benzina ad Avola, due arrestati

I carabinieri hanno arrestato Paolo Stella di 23 anni e Francesco Bellomo di 35, entrambi di Avola, per rapina. Il colpo era stato messo a segno il 20 novembre scorso alla stazione di rifornimento carburanti in via Siracusa ad Avola: due uomini armati e a volto coperto avevano minacciato l’addetto al rifornimento e si erano impossessati dell’incasso di 670 euro.

Grazie alle immagini di videosorveglianza delle principali arterie stradali adiacenti al distributore, i militari hanno rintracciato il ciclomotore utilizzato per la rapina, parcheggiato nelle immediate vicinanze della casa dei due sospettati.

Dall’analisi dei filmati i carabinieri hanno riconosciuto i due mentre prima della rapina osservavano la vittima, si coprivano il volto con mascherine chirurgiche ed indossavano ingombranti copri capo per non farsi riconoscere.

Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato nell’abitazione di Bellomo gli indumenti che aveva indossato durante la rapina, in particolare una felpa scura con una grossa scritta, mentre di fronte l'abitazione di Stella è stato trovato il ciclomotore utilizzato durante la rapina.

