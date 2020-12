Gioielli e monili acquistati con assegno falso, 4 indagati a Noto

Gli agenti del commissariato di Noto hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini a quattro persone, due uomini e una donna, accusati di truffa, e un altro accusato di simulazione di reato.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 28 settembre scorso i tre truffatori, due di Noto e uno originario di Ispica, si sono presentati in una gioielleria del centro storico di Noto e hanno acquistato due teste di moro e un centrotavola in ceramica di Caltagirone, una collana in acciaio, una collana in oro e un orologio di marca, per un valore complessivo di 2.500 euro, pagando con un assegno. All’atto dell’incasso presso la banca, il cassiere ha trattenuto il titolo bancario poiché falso.

La polizia, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, è risalita all’identità dei responsabili. La Procura ha ordinato una perquisizione domiciliare al termine della quale sono stati ritrovati i beni della gioielleria. Il quarto avrebbe denunciato falsamente presso un Ufficio di Polizia di aver smarrito 15 assegni bancari in bianco, tratti dai suoi conti correnti tra cui anche l’assegno in questione.

