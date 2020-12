Ai domiciliari si sottrae ai controlli, in carcere giovane di Palazzolo Acreide

Si è più volte sottratto ai controlli dei carabinieri, per un giovane di Palazzolo Acreide ai domiciliari si sono aperte le porte del carcere.

I militari hanno infatti dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dall’autorità giudiziaria di Siracusa, hanno arrestato Fabrizio Vitolo, 28 anni, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per pregressi reati di minacce e lesioni personali.

In più occasioni i carabinieri non hanno trovato in casa il giovane, che evidentemente mal digeriva la misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa a suo carico. Tutte le violazioni perpetrate sono state puntualmente refertate all’autorità giudiziaria che ha quindi emesso a carico del giovane un’ordinanza di custodia in carcere.

Il giovane è stato pertanto condotto presso il carcere di Siracusa.

