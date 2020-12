In viaggio verso Siracusa con 3 chili di cocaina nell'auto, arrestato un operaio

I carabinieri di Siracusa hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina, arrestando un incensurato siracusano, Vincenzo Davì, operaio 42enne. L’uomo è stato sorpreso mentre la trasportava all’interno della sua autovettura.

I carabinieri stavano effettuando un servizio di pattuglia in borghese all’ingresso della città di Siracusa volto a verificare il rispetto delle misure anti Covid-19, quando hanno notato una Volkswagen Golf, procedere a gran velocità nel traffico intenso, superando pericolosamente le altre vetture incolonnate nel traffico. I militari hanno quindi deciso di fermare l’auto e sottoporre il conducente ad un controllo di routine, per identificarlo.

Appena sceso dalla vettura però l’uomo ha mostrato un curioso atteggiamento di rassegnazione, dichiarando agli operanti che quello che cercavano era "all’interno della macchina". I militari, all’interno dell’auto hanno scoperto, racchiusi in una busta di carta, grosse confezioni sigillate contenenti cocaina, poi quantificata in 3,310 chili, che evidentemente l’uomo stava trasportando verso la città per destinarla alla vendita al dettaglio.

Le attività si sono quindi estese anche all’abitazione dell’uomo, dove è stato sequestrato denaro contante e vario materiale atto al confezionamento. L'uomo è stato arrestato per traffico illecito di ingenti quantità di sostanze stupefacenti ed è stato condotto presso il carcere di Siracusa, dove ora rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata