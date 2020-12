Trovati in giro dopo le 22, undici multati ad Augusta

Giro di vite dei carabinieri di Augusta contro i trasgressori delle norme anti-Covid per limitare la diffusione della pandemia. Undici persone sono state sanzionate per un importo di circa 5 mila euro. Nella maggior parte dei casi, cittadini trovati in giro - senza valido motivo - oltre le 22.

Inoltre, sono stati multati anche automobilisti e motociclisti indisciplinati. In particolare, tra le varie contestazioni, sono state comminate multe per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida senza casco, uso del cellulare alla guida e mancata copertura assicurativa.

In totale, sono state elevate sanzioni per 6 mila euro, 7 documenti di circolazione ritirati e sottrazione di 30 punti (complessivi) dalle patenti di guida.

© Riproduzione riservata