Finge di essere vittima di estorsione, denunciato imprenditore di Priolo Gargallo

Agenti del commissariato di Noto hanno denunciato per simulazione di reato un 34enne di Priolo Gargallo. Titolare di una ditta di impiantistica, ha sporto denuncia per presunte intimidazioni ricevute da ignoti. A conclusione dei lavori di impiantistica in un hotel di Noto, ha detto di avere ricevuto nell’abitacolo del furgoncino un bossolo avvolto in un foglio contenente parole minacciose nei suoi riguardi finalizzate a farlo desistere dal continuare i lavori.

Gli accertamenti hanno messo in luce la cattiva esecuzione dei lavori presso l’hotel. L’uomo, infatti, dopo aver ultimato i lavori di climatizzazione, per i quali i proprietari hanno pagato 35 mila euro, non è riuscito a risolvere i problemi di malfunzionamento e, per non presentarsi più a Noto, ha messo in scena un tentativo di estorsione che, però è stato scoperto dagli investigatori del commissariato.

